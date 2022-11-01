Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

1 листопада уряд ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Українці, які через російську агресію були змушені втікати за кордон, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).



Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуть у день звернення на безоплатній основі.

"Ухвалена постанова Кабінету Міністрів України сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів", - наголосили в МЗС.

У МОЗ розповіли, що українці, які вимушено виїхали за кордон, можуть переоформити інвалідність дистанційно, без проходження медико-санітарної експертної комісії.

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