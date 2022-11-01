Кабмін спростив процедуру продовження дії закордонного паспорта для українців
Кабінет Міністрів спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
1 листопада уряд ухвалив постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України. Українці, які через російську агресію були змушені втікати за кордон, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).
Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуть у день звернення на безоплатній основі.
"Ухвалена постанова Кабінету Міністрів України сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів", - наголосили в МЗС.
- У МОЗ розповіли, що українці, які вимушено виїхали за кордон, можуть переоформити інвалідність дистанційно, без проходження медико-санітарної експертної комісії.
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