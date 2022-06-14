Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

"Українські перевізники чекали цього майже п’ять років - ми погодили остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії. Якщо коротко, для перевізників підписання цієї Угоди матиме таке ж значення, як скасування віз з країнами ЄС" - написав він.

Найєм зазначив, що за останні 5 років ЄС став основним торговельним партнером України.

"Питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році складала більше 41%, а обсяг вантажоперевезень автомобільним транспортом збільшився майже на 42%. Подальший ріст був обмежений нестачею дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась незмінною, або значно скорочувалась. Фактично дозвільна система була штучним бар'єром для здійснення вільної торгівлі, обмежуючи не лише двосторонню торгівлю, а й транзит наших товарів країнами ЄС", - зазначив він.

За його словами, після підписання Угоди про транспортну лібералізацію проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення буде вирішено остаточно.

Підписання документу планується до кінця поточного місяця.