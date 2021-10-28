Кабмін виділив додаткові 242 млн грн на програму протидії коронавірусу
На програму протидії COVID-19 в Україні урядовці виділили додаткові 242 млн грн
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
"Додаткові 242 млн грн уряд виділив на програму протидії COVID-19 в Україні. Ці кошти дадуть змогу закупити більше експрес-тестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного з МБРР проєкту щодо інфраструктури зберігання вакцини", - зауважив він.
- Нагадаємо, до кінця 2021 року Україні надійде 19 млн доз вакцин проти коронавірусу.
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