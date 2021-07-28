Кабмін відклав підвищення цін на електроенергію до вересня
Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) із забезпечення електроенергією населення та зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 вересня 2021 року
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 грн за кВт-год", - написав Шмигаль.
За його словами, уряд працює над тим, аби збалансувати ринок електроенергії та водночас залишити ціни для переважної більшості українців без жодних підвищень.
Шмигаль додав, що наразі також триває підготовка до опалювального сезону. Так, відтепер тарифи на тепло і гарячу воду встановлюватимуть місцеві органи влади.
Прем'єр підкреслив, що це важлива частина реформи децентралізації, адже такі новації "підштовхнуть місцевих керівників більше не заплющувати очі на неефективність власних комунальних підприємств".
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