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Кабмін затвердив програму поводження з ядерним паливом з фінансуванням майже 9 млрд грн

11 серпня, 2021 середа
13:44
Економіка Денис Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом до 2025 року з фінансуванням майже 9 млрд грн

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Уряд затвердив Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом до 2025 року", - написав Шмигаль.

За його словами, основною ціллю програми є безпека в сфері атомної енергетики, а також енергонезалежність України. Її ключовим пунктом є будівництво та експлуатація у зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, орієнтовний обсяг фінансування програми складає 8,9 млрд грн. Зокрема, 7,5 млрд грн коштів НАЕК "Енергоатом" та 1,38 млрд грн залучених кредитів.

Зазначається, що кредитні кошти будуть залучатися під державні гарантії за кредитним договором від 27 грудня 2017 року з компанією "Сентрал сейфті проджект траст" (США). Розмір кредиту складе $250 млн зі строком погашення 20 років з процентною ставкою 6,8% річних. 

Кошти будуть направлені на фінансування витрат з проєкту запуску Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Повернення коштів відбуватиметься за рахунок надходжень за реалізовану електроенергію у рамках затвердженого тарифу.

Основним результатом виконання програми стане удосконалення системи обігу відпрацьованого ядерного палива і підвищення її економічної ефективності.

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енергетика
Ядерне паливо
атомна енергетика
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