Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Кабмін збільшив до 500 млн грн суму видатків на президентський університет

Кабмін збільшив до 500 млн грн суму видатків на президентський університет

1 грудня, 2021 середа
16:16
Економіка

У проєкті держбюджету на 2022 рік до другого читання уряд збільшив видатки на президентський університет

Про це йдеться в законопроєкту №6000.

На реалізацію проєкту "Президентський університет" Кабмін планує виділити 500 млн грн, що 5 разів більше, аніж у попередній редакції документа.

У проєкті держбюджету до першого читання сума видатків становила 100 млн грн.

Довідка: Президентський університет - майбутній заклад вищої освіти. Заснований 31 травня 2021 року. Навчання в університеті планують розпочати з жовтня 2023 року. Президентський університет готуватиме спеціалістів таких напрямків, як інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології тощо. Університет фінансуватимуть за державні та приватні кошти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
гроші
Держбюджет
університет
видатки
новини України
Читайте також:
Путін
30 листопада, 2021 вiвторок
Путін висловився щодо можливості вторгнення в Україну і назвав "червоні лінії", порушення яких вважає загрозою для РФ
30 листопада, 2021 вiвторок
"В Україні можуть відбутися погані речі": прем'єр Польщі Моравецький закликав НАТО відреагувати на ескалацію з боку РФ
Саакашвілі
29 листопада, 2021 понедiлок
Саакашвілі виголосив промову у суді і покинув залу, засідання продовжать без нього
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.16
    Купівля 27.16
    Продаж 27.43
  • EUR
    Купівля 30.66
    Продаж 31.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
1 грудня
19:59
Ентоні Блінкен
Блінкен: Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року
19:20
Транспорт
Київ скували затори: центральні вулиці перекрили через акцію протесту на Майдані
19:03
діти коронавірус
В Україні зросли виплати аліментів
19:02
Єнс Столтенберг
Столтенберг: НАТО сприятиме створенню військових можливостей України і готове реагувати на агресію РФ
19:00
Наживо
майдан
На Майдані Незалежності почалась мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот"
18:45
На адмінкордоні з окупованим Кримом відкрилися пункти вакцинації від COVID-19
18:34
Іван Яцкін
Український політв'язень у РФ Яцкін оголосив голодування, - адвокат Полозов
18:29
Нью-Делі
У Нью-Делі в листопаді фіксували найгіршу якість повітря за останні шість років
18:21
Людмила Денісова
Денісова: за проукраїнську позицію окупанти ув'язнили 121 людину в Криму і близько 300 людей в ОРДЛО
18:18
окупанти
У зоні ООС окупанти двічі порушили "режим тиші", внаслідок мінування поранено цивільного
18:13
Ексклюзив
Ігор Мосійчук
"Кандидат навіть в п'ятірку не зайде": екснардеп Мосійчук заявив, що "слугам народу" не вигідно призначати вибори мера у Кривому Розі і Запоріжжі
18:10
Сміття у селі на Рівненщині
На Рівненщині одна із сільрад має сплатити майже 250 тис. збитків через засмічення землі
18:07
Війна і влада. Чи почнеться анонсована на січень війна з Росією
17:47
ВООЗ
ВООЗ: Штам "Омікрон" виявили вже у 24 країнах, проте у створенні нової вакцини немає необхідності
17:43
Ексклюзив
Андрій Парубій
Головна причина війни - імперське мислення російської еліти, яка не допускає існування України, - Парубій
17:32
Кулеба
Кулеба назвав два методи співпраці України та НАТО для стримування російської агресії
17:31
Ексклюзив
Богдан Бондаренко
"Не мали жодного права": експерт вважає, що у Зеленського не було підстав для звільнення суддів КСУ і призначення нових
17:24
Білорусь арест
У Білорусі за "цинічні коментарі" у соцмережах про загиблих російських десантників затримали 11 людей
17:10
Лижний експрес Укрзалізниці
Укрзалізниця запускає "Лижний експрес" на зимові свята
17:04
вугілля
План з видобутку вугілля у листопаді виконали на 107%: отримали понад 2 млн тонн
16:50
Ексклюзив
Олександр Кочетков
"Це вдарило по країні": Зеленський розписався в тому, що заяви про держпереворот - це вигадка, - аналітик
16:41
У Мюнхені біля вокзалу вибухнула авіабомба часів Другої світової, четверо людей постраждали
16:34
Продавали наркотики на 500 тис. грн щомісяця: на Житомирщині викрили зловмисників
16:23
тести на ВІЛ
В Україні з ВІЛ живуть 257 тис. людей, а кожен третій не знає про свій статус, - Ляшко
16:11
кава
Ціна на каву сягнула максимуму за останні 10 років
15:55
Путін
Путін планує домагатися гарантій "нерозширення НАТО на схід"
15:49
ДСА
Експосадовцю Державної судової адміністрації повідомили про підозру: заволодів 51 млн грн на закупівлі обладнання
15:37
Рада ухвалила присудження премії педагогам, вченим та учасникам ЗНО
15:07
Комедія про аферистів "Червоне повідомлення" з Ґаль Ґадот і Двейном Джонсоном стала найпопулярнішою стрічкою в історії Netflix
15:02
Блогер Птушкін продав своє авто "Мікроб" за $100 тис.: кошти пожертвував фонду "Таблеточки"
14:59
YouTube
Розслідування про Путіна, Гордон та "Холостяк": YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році
14:54
Наталка Діденко
В Україну 2 грудня прийде потепління з опадами, - синоптик Наталка Діденко
14:50
Ганна Різатдінова
Я – дівчинка з Криму, яка мала українську лише раз на тиждень, але змогла заговорити рідною мовою, - гімнастка Різатдінова
14:47
Компанія Ferrexpo поставила сучасне дороговартісне обладнання для медичних установ міста Горішні Плавні
14:46
Порошенко
Порошенко закликав до об’єднання антипутінські сили в Україні
14:43
держбюджет
Кабмін вніс до Ради доопрацьований проєкт бюджету на 2022 рік
14:33
"Динамо"
У "Динамо" визначились з трансферними планами на зиму: кого хочуть купити кияни
14:19
Давид Арахамія
Арахамія: законопроєкт про кілька громадянств для представників діаспори не включає Росію
14:14
Оновлено
Нігерія
Нігерія виявила перші випадки штаму коронавірусу "Омікрон"
14:12
Андрій Заліско
Не той Заліско. Львівського співака захейтили через "голодну тусу"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV