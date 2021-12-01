Кабмін збільшив до 500 млн грн суму видатків на президентський університет

Про це йдеться в законопроєкту №6000.



На реалізацію проєкту "Президентський університет" Кабмін планує виділити 500 млн грн, що 5 разів більше, аніж у попередній редакції документа.



У проєкті держбюджету до першого читання сума видатків становила 100 млн грн.



Довідка: Президентський університет - майбутній заклад вищої освіти. Заснований 31 травня 2021 року. Навчання в університеті планують розпочати з жовтня 2023 року. Президентський університет готуватиме спеціалістів таких напрямків, як інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології, біотехнології тощо. Університет фінансуватимуть за державні та приватні кошти.

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