Про це повідомили в телеграм-каналі уряду.

Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки

з посади директора Бюро економічної безпеки Галини Вашеки з посади заступниці голови Державної аудиторської служби

Зокрема, Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:

Також уряд підтримав проєкти указів президента України про призначення:

Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації

Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації

Окрім того, уряд продовжив строк перебування на державній службі Ігорю Лоссовському – заступнику голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, до 22 квітня 2024 р.

Довідка. Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління Державної фіскальної служби України у 2014-2016 роках, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. З кінця 2020 року очолював ДФС. Був призначений на цю посаду Кабміном без конкурсу – шляхом укладання контракту на період дії карантину.