Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника й погодив кандидатури голів двох ОВА
На засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень
Про це повідомили в телеграм-каналі уряду.Зокрема, Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення:
- Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки
- Галини Вашеки з посади заступниці голови Державної аудиторської служби
Також уряд підтримав проєкти указів президента України про призначення:
Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації
Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації
Окрім того, уряд продовжив строк перебування на державній службі Ігорю Лоссовському – заступнику голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, до 22 квітня 2024 р.
Довідка. Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління Державної фіскальної служби України у 2014-2016 роках, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. З кінця 2020 року очолював ДФС. Був призначений на цю посаду Кабміном без конкурсу – шляхом укладання контракту на період дії карантину.
- Керівником Бюро економічної безпеки, яке створили на заміну податкової міліції, Вадима Мельника призначили 20 серпня 2021 року.
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