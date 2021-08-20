Голову ДФС Мельника призначили керівником Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє "Ліга.нет" з посиланням на одного з міністрів, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, та депутат "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.



Бюро економічної безпеки (БЕБ) - нова державна структура, яка сконцентрує на собі функції всіх силових органів, які раніше займалися злочинами в сфері економіки і фінансів.



Нагадаємо, в конкурсі на голову БЕБ було 48 претендентів, На першому етапі відсіяли 36 кандидатів, серед них - колишнього міністра та секретаря РНБО Олександра Данилюка.



На другому етапі конкурсу відсіяли ще 9 кандидатів. 13 серпня до наступного етапу конкурсу на голову БЕБ відібрали екснардепа "Партії Регіонів", чинного члена Ради НБУ Василя Горбаля, чинного главу ДФС Вадима Мельника та прокурора Аттілу Ковчі.



Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року. Призначений на посаду Кабміном без конкурсу - шляхом укладання контракту на період дії карантину.







30 липня екссекретар РНБО та очільник Мінфіну Олександр Данилюк на власному дні народження вдарив в обличчя колишнього міністра економіки й чинного радником глави Офісу президента Тимофія Милованова. Причиною бійки Данилюк назвав те, що Милованов нібито зумисне не допустив його кандидатуру на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Милованов, коментуючи інцидент, підтвердив, що отримав в обличчя, через відхилення кадидатури Данилюка на конкурсі.