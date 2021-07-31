Милованов назвав причину бійки з Данилюком
Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що колишній міністр фінансів та секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його через невдоволення результатами конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки
Про це Милованов повідомив у facebook.
За його словами, Данилюк його вдарив на своєму дні народження через те, що його кандидатуру було відхилено на конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки.
"Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови і вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу", - написав Милованов, який є головою конкурсної комісії.
- Нагадаємо, 30 липня Олександр Данилюк вдарив Тимофія Милованова на власному дні народження.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе