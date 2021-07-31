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Милованов назвав причину бійки з Данилюком

31 липня, 2021 субота
10:23
Суспільство Тимофій Милованов

Радник голови Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що колишній міністр фінансів та секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив його через невдоволення результатами конкурсу на посаду голови Бюро економічної безпеки

Про це Милованов повідомив у facebook. 

За його словами, Данилюк його вдарив на своєму дні народження через те, що його кандидатуру було відхилено на конкурсі на посаду голови Бюро економічної безпеки.  

"Вчора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища? Кандидат на голову Бюро економічної безпеки запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови і вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалось рішення комісії про його відсторонення від конкурсу", - написав Милованов, який є головою конкурсної комісії.  
 

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бійка
Олександр Данилюк
Тимофій Милованов
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