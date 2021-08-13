Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ

Про це повідомив голова комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення комісія схвалила на засіданні в п'ятницю після заслуховування попередньо відібраних 12-ти кандидатів.

"Усі три кандидати для мене були найсильнішими", - прокоментував Милованов під час брифінгу за підсумками засідання комісії.

За його словами, всі троє кандидатів набрали найвищий бал - сім балів за підсумками співбесіди.

Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Василь Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, до того ж обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її у 2003-2005 роках і в 2007-20014 роках.



Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом "Партії регіонів", депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.

Аттіла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.