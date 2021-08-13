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Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: до наступного етапу пройшли глава ДФС, прокурор та член Ради НБУ

13 серпня, 2021 п'ятниця
21:33
Суспільство

1 серпня до наступного етапу конкурсу на голову БЕБ відібрали екснардепа "Партії Регіонів", чинного члена Ради НБУ Василя Горбаля, чинного главу ДФС Вадима Мельника та прокурора Аттілу Ковчі

Про це повідомив голова комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, передає "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення комісія схвалила на засіданні в п'ятницю після заслуховування попередньо відібраних 12-ти кандидатів.

"Усі три кандидати для мене були найсильнішими", - прокоментував Милованов під час брифінгу за підсумками засідання комісії.

За його словами, всі троє кандидатів набрали найвищий бал - сім балів за підсумками співбесіди.

Полковник податкової міліції Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Василь Горбаль з вересня-2020 є членом Ради НБУ, до того ж обіймає цю посаду втретє - раніше він обіймав її у 2003-2005 роках і в 2007-20014 роках.

Горбаль був співвласником і президентом Укргазбанку до націоналізації банку в 2009-му, членом "Партії регіонів", депутатом Верховної Ради 4-6 скликань (2002-2012 роки). У 2010 році Горбаль очолював Львівську облдержадміністрацію.

Аттіла Ковчі з липня 2020 року обіймає посаду прокурора в Офісі генпрокурора, а в 2016-2020-му був заввідділу правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.

  • Нагадаємо, 9 серпня Окружний адміністративний суд Києва оголосив, що отримав позов від ексміністра Данилюка щодо зупинення конкурсу на посаду глави БЕБ Зазначимо, 29 липня Данилюк опинився серед 11 людей яких не допустили до конкурсу на посаду глави БЕБ. Причиною відмови стало невизнання диплому Університету Індіани.
  • 30 липня екссекретар РНБО та очільник Мінфіну Олександр Данилюк на власному дні народження вдарив в обличчя колишнього міністра економіки й чинного радником глави Офісу президента Тимофія Милованова. Причиною бійки Данилюк назвав те, що Милованов нібито зумисне не допустив його кандидатуру на посаду глави Бюро економічної безпеки.
  • Милованов, коментуючи інцидент, підтвердив, що отримав в обличчя, через відхилення кадидатури Данилюка на конкурсі.
конкурс
держслужба
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