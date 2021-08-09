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Головна Суспільство Ексміністр Данилюк подав до суду: вимагає зупинити конкурс на посаду очільника Бюро економічної безпеки

Ексміністр Данилюк подав до суду: вимагає зупинити конкурс на посаду очільника Бюро економічної безпеки

9 серпня, 2021 понедiлок
22:18
Суспільство Олександр Данилюк

9 серпня Окружний адміністративний суд Києва оголосив, що отримав позов, в якому клопочуть про заборону подальшого проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано заяву про забезпечення позову, заявником в якій зазначений Олександр Данилюк. Вказана заява надійшла до суду до подання позову", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд заборонити комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки подальше проведення всіх етапів конкурсу. Серед інших вимог заяви – зупинити дію протоколу засідання комісії №3 від 29 липня до набрання законної сили рішенням у справі.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

29 липня Данилюк опинився серед 11 людей яких не допустили до конкурсу на посаду глави БЕБ. Причиною відмови стало невизнання диплому Університету Індіани.

30 липня екссекретар РНБО та очільник Мінфіну Олександр Данилюк на власному дні народження вдарив в обличчя колишнього міністра економіки й чинного радником глави Офісу президента Тимофія Милованова. Причиною бійки Данилюк назвав те, що Милованов нібито зумисне не допустив його кандидатуру на посаду глави Бюро економічної безпеки.

Милованов, коментуючи інцидент, підтвердив, що отримав в обличчя, через відхилення кадидатури Данилюка на конкурсі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила Закон «Про Бюро економічної безпеки України».

Зазначимо, що 9 серпня конкурсна комісія визначила шортліст з 12 кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки. У ньому є зокрема чинний глава Фіскальної служби Вадим Мельник.

Олександр Данилюк
конкурс
ОАСК
бюро
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