Кадиров може очолити Росгвардію, - росЗМІ

Про це повідомляють відразу кілька російських медіа.

"Дійсно, обговорюється перехід Кадирова на керівну посаду до Росгвардії - з прицілом на те, що в подальшому він замінить на посаді голову відомства Віктора Золотова", - інформує "Верстка" з посиланням на власні джерела у Міноборони РФ та верхній палаті російського парламенту, Раді Федерації.

При цьому Чечню замість Кадирова очолить його найближчий ставленик, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. Його Кадиров називає свїм "братом".

Делімханов, слід наголосити, є безпосередньо причетним до збройного вторгнення 24 лютого до України. Саме він відповідав за бої в Маріуполі.

Про те, що Кадиров може зайняти "керівну посаду" в Росгвардії передає й "Медуза".

Призначення Кадирова до Росгвардії в Кремлі, за даними опозиційного російського медіа "Можем объяснить", буде пояснено наступним чином:

"Нібито після "референдумів" у "ДНР", "ЛНР" та в інших загарбаних (українських - ред.) областях почнеться новий етап "спецоперації", причому цього разу Росія зможе офіційно вступити у війну для захисту своїх "нових територій".

Своєю чергою Золотова, колишнього начальника служби охорони президента РФ, Путін вбачає наступним російським міністром оборони. Таку думку ще в середу, 31 серпня 2022 року, висловив російський опозиціонер та публіцист, громадянин України Олександр Невзоров.

Нинішнього голову МО Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу військ країни-агресора Валерія Герасимова, як вже неодноразово повідомляли політологи, Путін збирається зробити відповідальними за провал "першої фази спеціальної військової операції" проти України.

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