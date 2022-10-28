Кадиров визнав значні втрати своїх бойовиків на Херсонщині цього тижня

Про це він написав у телеграм.

"Багато хто знає, що на початку поточного тижня артобстрілу зазнав одного з чеченських підрозділів. Це сталося на Херсонщині. Усі рятувальні роботи на місці завершені та є остаточний список загиблих та постраждалих. Загинуло 23 бійці та 58 поранено. Із них четверо отримали тяжкі травми", - зазначив Кадиров.

Щоби заспокоїти себе та своє оточення він відразу ж повідомив, що "того ж дня, як акт відплати, наші бійці провели вилазку, під час якої прямо до пекла було відправлено близько 70 бандерівців".

Та відразу ж закликав чеченців іти в військові табори і поповнювати ряди бойовиків, які підуть помирати в Україну.

Нагадаємо, на початку тижня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 кадирівців.

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