Кадиров визнав значні втрати своїх бойовиків на Херсонщині цього тижня
Глава Чечні визнав, що "на початку поточного тижня" в Херсонській області один із чеченських підрозділів зазнав артобстрілу і значних втрат
Про це він написав у телеграм.
"Багато хто знає, що на початку поточного тижня артобстрілу зазнав одного з чеченських підрозділів. Це сталося на Херсонщині. Усі рятувальні роботи на місці завершені та є остаточний список загиблих та постраждалих. Загинуло 23 бійці та 58 поранено. Із них четверо отримали тяжкі травми", - зазначив Кадиров.
Щоби заспокоїти себе та своє оточення він відразу ж повідомив, що "того ж дня, як акт відплати, наші бійці провели вилазку, під час якої прямо до пекла було відправлено близько 70 бандерівців".
Та відразу ж закликав чеченців іти в військові табори і поповнювати ряди бойовиків, які підуть помирати в Україну.
- Нагадаємо, на початку тижня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що 25 жовтня ЗСУ вдалося виявити та знищити понад 40 кадирівців.
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