Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами
Такі люди бояться відкритих розмов, незалежної, а не власної преси
Дивлюся на Еспресо інтерв‘ю з Анзором Масхадовим, сином Аслана Масхадова. Розумний, інтелігентний чоловік, як і його батько. Покійний Джохар Дудаєв і його родина — теж.
Але влада в Ічкерії у якихось хамовитих примітивних гауляйтерів, дон ))).
Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами
Те саме у світі. Яка країна досягла успіху під владою примітивних популістів? Особливо у час відбудови чи створення незалежної держави після колоніального періоду? Не було таких прикладів. Бо кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами. Такі люди бояться відкритих розмов, незалежної, а не власної преси. Вони "Тік-токери". Соціальні мережі зайвих питань не ставлять. А після будь-якого чесного питання вони постають голими королями.
Тому є різниця між Гавелом, Валенсою, де Голлем, Аденауером і цими клоунами.
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Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.
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