Дивлюся на Еспресо інтерв‘ю з Анзором Масхадовим, сином Аслана Масхадова. Розумний, інтелігентний чоловік, як і його батько. Покійний Джохар Дудаєв і його родина — теж.

Але влада в Ічкерії у якихось хамовитих примітивних гауляйтерів, дон ))).

Кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами

Те саме у світі. Яка країна досягла успіху під владою примітивних популістів? Особливо у час відбудови чи створення незалежної держави після колоніального періоду? Не було таких прикладів. Бо кадирови і стрємоусови можуть бути лише примітивними гауляйтерами. Такі люди бояться відкритих розмов, незалежної, а не власної преси. Вони "Тік-токери". Соціальні мережі зайвих питань не ставлять. А після будь-якого чесного питання вони постають голими королями.

Тому є різниця між Гавелом, Валенсою, де Голлем, Аденауером і цими клоунами.

Читайте також: Кадиров — постать, роздута російською пропагандою, сам він є ніким, - син експрезидента Ічкерії Масхадов

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.