Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Анзор Масхадов дав коментар щодо Кадирова та його позиції у Чеченській Республіці.

"Ми вже 20 років говоримо, що це постать, яка роздута російською пропагандою. Насправді людиною його назвати я не хочу, бо сам він є ніким. Навіть ви, українці, називаєте його правильним ім'ям – тіктокер. Підкреслю, що мужність, яку він проявив за все своє життя, це перемога у Тікток (сервіс для створення та перегляду коротких відео – ред.) і не більше", - зазначив Масхадов.

Раніше син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов розповів, що Кадиров основну армію тримає при собі для власної безпеки

Також Анзор Масхадов звинуватив очільника Чечні Рамзана Кадирова в тому, що він маніпулює ісламом та називає збройну агресію РФ в Україні джихадом