Кадиров - постать, роздута російською пропагандою, сам він є ніким, - син експрезидента Ічкерії Масхадов
Син експрезидента Ічкерії Анзор Масхадов підкреслив, що мужність, яку Кадиров проявив за все своє життя, це перемога у Тікток
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Анзор Масхадов дав коментар щодо Кадирова та його позиції у Чеченській Республіці.
"Ми вже 20 років говоримо, що це постать, яка роздута російською пропагандою. Насправді людиною його назвати я не хочу, бо сам він є ніким. Навіть ви, українці, називаєте його правильним ім'ям – тіктокер. Підкреслю, що мужність, яку він проявив за все своє життя, це перемога у Тікток (сервіс для створення та перегляду коротких відео – ред.) і не більше", - зазначив Масхадов.
- Раніше син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов розповів, що Кадиров основну армію тримає при собі для власної безпеки
- Також Анзор Масхадов звинуватив очільника Чечні Рамзана Кадирова в тому, що він маніпулює ісламом та називає збройну агресію РФ в Україні джихадом
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