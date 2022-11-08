Про це в ефірі Еспресо заявив син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов.

"Кадиров свої боєздатні частини, які тренували в таборах, тримає при собі. В боях за Бучу, Гостомель, Маріуполь використовували звичайну піхоту, яка була, в основному, загородзагонами. І там величезні жертви. Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки", - розповів Масхадов.

На його думку, мобілізація в Чечні продовжиться.

"Він буде під тиском мобілізації посилати молодь, які дійсно не знають, за що йдуть - "гарматне мясо". Могілізація буде продовжена - буде ще гірше, бо вони хочуть за будь-яку ціну досягти перемоги в Україні", - зазначив він.

Масхадов вважає, що Росія ніколи не переможе Україну.

"Недавно ця маріонетка Путіна Кадиров заявив, що потрібно зібрати 300-400 тис. чеченців. В очах народу - це принизливо. Як може нормальний патріот свого народу стати поруч з вбивцями цього народу. Ці люди є зрадниками свого народу. Я впевнений, що скоро йому доведеться відповісти за свої слова і за все інше", - підсумував він.