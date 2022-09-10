Кадировці відправляють маріупольців на розмінування та знімають це на відео, - Андрющенко
У Маріуполі кадировці відправили людей розбирати завали на замінованому заводі та з "деенерівцями" зняли на відео момент підриву 4 містян
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Кадирівці кидають маріупольських чоловіків на заводах на розбір завалів, розмінування, як міношукачів, а самі в той час знімають це на відео разом з "деенерівцями" задля розваги. Так продовжують гинути цивільні в Маріуполі під радісний гомін окупантів", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, відео, передане інформаторами, окупанти зняли під час підриву чотирьох людей на металокомбінаті імені Ілліча.
- 8 вересня окупанти відправили маріупольців розчищати замінований завод імені Ілліча, унаслідок чого 4 людини підірвались і перебувають у надважкому стані.
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