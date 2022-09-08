Росіяни відправили маріупольців розчищати замінований завод: 4 людини підірвались і перебувають у важкому стані
Окупанти відправили маріупольців розчищати замінований завод ім. Ілліча, унаслідок чого 4 людини підірвались і перебувають у надважкому стані
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Росія продовжує вбивати цивільних. Чергова трагедія на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто. Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатньості запасів крові вірогідність виживання мінімальна. Лють. Просто Лють", - наголосив він.
Петро Андрющенко додав, що життя маріупольців для росіян і колаборантів нічого не варте й людей використовують як міношукачів. Радник мера закликав евакуюватися з міста.
- 19 серпня росіяни почали розрізати металургійний комбінат ім. Ілліча на брухт, попри обіцянки відновити завод.
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