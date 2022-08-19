Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Окупанти почали вирізати ММК їм. Ілліча на металобрухт. Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це викликано початком розпилом крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично, на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт. При тому продовжують годувати маріупольців брехливою надією на відновлення заводу", - наголосив він.

Петро Андрющенко зауважив, що комбінат ріжуть на металобрухт під керівництвом "голови ДНР" Дениса Пушиліна, котрий третій день перебуває в Маріуполі разом із російськими кураторами.

19 серпня Петро Андрющенко повідомив що за допомогою руху опору Маріуполя було знищено колону російської техніки разом з окупантами, які їхали в бік Запоріжжя.

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