Завдяки руху опору Маріуполя знищено колону російської техніки, яка їхала в бік Запоріжжя
За допомогою руху опору Маріуполя було знищено колону російської техніки разом з окупантами, які їхали в бік Запоріжжя
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маємо підтвердження від військових, що за оперативним повідомленням від інфоспротиву Маріуполя про рух в бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техники та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначена і пішла за російським кораблем", - наголосив він.
За словами радника мера, усіх деталей розкрити не мужкть, однак місто ефективно чинить спротив окупантам, попри їхню жорстокість.
Петро Андрущенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та боєкомплекту, керівництво окупантів або долучитися до спротиву можна за допомогою бота @MMR_SendMe_bot.
- 19 липня радник мера повідомляв, що близько тисячі російських військових разом із технікою вирушили в бік Запоріжжя з межі Донецької та Запорізької областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.44
Купівля 39.44Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе