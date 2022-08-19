Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маємо підтвердження від військових, що за оперативним повідомленням від інфоспротиву Маріуполя про рух в бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техники та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначена і пішла за російським кораблем", - наголосив він.

За словами радника мера, усіх деталей розкрити не мужкть, однак місто ефективно чинить спротив окупантам, попри їхню жорстокість.

Петро Андрущенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та боєкомплекту, керівництво окупантів або долучитися до спротиву можна за допомогою бота @MMR_SendMe_bot.

19 липня радник мера повідомляв, що близько тисячі російських військових разом із технікою вирушили в бік Запоріжжя з межі Донецької та Запорізької областей.

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