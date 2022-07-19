Близько тисячі російських військових рушили в напрямку Запоріжжя з Донеччини, – радник мера Маріуполя
Близько тисячі російських військових разом з військовою технікою вирушили в бік Запоріжжя з межі Донецької та Запорізької областей
Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо, що російські військові, близько 1 тис. нелюдів, що базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей у селищах по лінії Дем’янівка – Стародубівка – Захарівка разом з військовою технікою зранку знялися зі стоянки та вирушили колонами в напрямку Запоріжжя", – написав Андрющенко.
За його словами, серед особового складу окупантів більшість – молодь віком до 23 років, частина з них – строковики.
Андрющенко також нагадав, що українці можуть повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву за допомогою боту @MMR_SendMe_bot
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