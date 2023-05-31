Відповідне звернення Данілов опублікував у twitter.

Секретар РНБО нагадав, що саме росіяни, а не українці, вбивали чеченців, знищили Грозний та спровокували російсько-чеченську війну.

"Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих і закатованих жінок і дітей, знищенні міста і спаплюжені могили предків. Не українці танками зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, це були російські танки. Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!", - йдеться у повідомленні.

Довідково. 30 травня підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, де заявив, що українці "терористи та нацисти" та звинуватив Україну в атаці дронами на цивільну інфраструктуру Москви. Він також заявив, що Європі "необхідно замислитися над тим, кого вона спонсорує і на яких умовах надає озброєння", оскільки, за його словами, це "відгукнеться, коли Росія постукає у двері". Кадиров також пообіцяв помститися Україні за цю атаку.