День танкових військ: історія, роль та значення свята

Українці 14 вересня відзначають День танкових військ — професійне свято тих, хто стоїть на захисті держави на броньованій техніці, виконуючи важливу роль у забезпеченні обороноздатності країни. Це свято вшановує військових танкістів, які завдяки своїй мужності та відданості оберігають незалежність і суверенітет нашої держави.

Історія свята

Українські танкові війська мають довгу історію, що бере свій початок ще за радянських часів. Зі здобуттям Україною незалежності було встановлено офіційно свято "День танкістів", відповідно до Указу №922/97 тодішнього президента Леоніда Кучми. Його відзначали щорічно у другу неділю вересня.

Сьогодні наші танкові війська є одними з ключових складових Збройних Сил, тому у 2023 році було прийнято рішення змінити дату й сенс цього свята та заснувати "День танкових військ".

"Вшановуючи мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: установити в Україні День танкових військ, який відзначати щороку 14 вересня", - прописано в тексті Указу президента № 922/97.

Дата відзначення була обрана не випадково, адже вона пов'язана із Харківською наступальною операцією, яка завершилася саме цього дня у вересні 2022 року. Українські танкові підрозділи, як частина ОСУВ "Хортиця", відіграли вирішальну роль в операції, знищивши багато ворожої техніки, включно з російськими танками.

Підняття українського прапора в Ізюмі стало певним переможним символом. У минулорічному зверненні президент Зеленський підкреслив важливість цього дня як данину героїзму та професіоналізму українських воїнів-танкістів, які продовжують захищати країну. Тож рішення щодо зміни дати стало важливим кроком у вшануванні героїзму та відваги саме українських танкістів, які відіграють ключову роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, особливо під час війни. Ця зміна символізує відхід від радянських традицій та підкреслює нові військові цінності й символи, які формуються в умовах сучасної України.

Роль танкових військ в сучасній армії

Механізовані та танкові підрозділи є основою військ та відіграють критичну роль у захисті країни. Вони забезпечують мобільність, вогневу міць та захист на полі бою. Можуть швидко пересуватися на значні відстані, проривати лінії оборони ворога та підтримувати інші підрозділи в наступальних та оборонних операціях.

З початком повномасштабної війни з Росією танкові війська показали себе як важливий елемент української армії, що ефективно протидіє численним бронетанковим підрозділам противника.

Завдяки сучасним технологіям і високому рівню підготовки ці професіонали можуть виконувати завдання у надскладних умовах та забезпечувати ефективну оборону країни. Якщо на початку війни з РФ на озброєнні нашої армії переважно були Т-64БВ та Т-72 різних модифікацій, а також Т-80БВ з газотурбінними двигунами, сьогодні це становище дещо змінилось, адже Україна отримала додаткову техніку від міжнародних партнерів. Наших танкістів сьогодні можна назвати не просто професіоналами, а справжніми універсалами, які завдають нищівних ударів противнику на німецьких Leopard, американських Abrams, британських Challenger та іншій техніці.

Фото: 10 гірсько-штурмова бригада

Важливість свята

День танкових військ — це не тільки привід привітати військових танкістів, але й можливість нагадати суспільству про важливість захисників нашої країни. Служба в танкових військах — це відповідальна місія, яка вимагає великої фізичної витривалості, технічних знань та безмежної відданості своїй країні.

Це свято також вшановує пам'ять загиблих танкістів, які віддали своє життя, боронячи рідну землю від агресора. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії України як символ героїзму та самопожертви.

Цього дня кожен українець має віддати шану танкістам, які щодня стоять на сторожі миру та безпеки нашої країни. Пам'ятаймо про їхню відвагу, адже завдяки таким героям Україна досі існує та є незалежною.