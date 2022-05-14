Kalush пояснив, як за них можна проголосувати за кордоном
Українці, що зараз перебувають в країнах Європи, можуть підтримати гурт Kalush Orchestra за окремими номерами для відправлення SMS
Такі телефонні номери для кожної країни гурт розмістив у себе на фейсбуці.
О 22:00 за Києвом у місті Турині (Італія) розпочався концерт фіналістів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".
Kalush виступає під №12.
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Голосування за допомогою SMS відбудеться після виступів всіх учасників.
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