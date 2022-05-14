Kalush пояснив, як за них можна проголосувати за кордоном

Такі телефонні номери для кожної країни гурт розмістив у себе на фейсбуці.

О 22:00 за Києвом у місті Турині (Італія) розпочався концерт фіналістів міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Kalush виступає під №12.

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Голосування за допомогою SMS відбудеться після виступів всіх учасників.

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