Камерун та Ефіопія забили 5 голів і видали найрезультативніший матч Кубка африканських націй
У 2-му турі Кубка Африки з футболу збірна Камеруну розгромила Ефіопію з рахунком 4:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За збірну Камеруну по дублю оформили Карл Токо Екамбі та Венсан Абубакар, а за Ефіопію відзначився Дава Отесса.
Рахунок 4:1 з яким завершився сьогоднішній матч - найрезультативніший на цьому КАН. У більшості матчів команди забивають по одному голу.
Камерун очолив групу А після двох матчів з 6 очками. Кабо-Верде має 3 бали і матч у запасі. По нуль пунктів у Буркіно-Фасо та Ефіопії.
Кубок африканських націй
2-й тур
13 січня
Камерун - Ефіопія 4:1
Голи: Екамбі, 8, 67, Абубакар, 53, 55 - Отесса, 4
- 12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.
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