Камерун та Ефіопія забили 5 голів і видали найрезультативніший матч Кубка африканських націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За збірну Камеруну по дублю оформили Карл Токо Екамбі та Венсан Абубакар, а за Ефіопію відзначився Дава Отесса.



Рахунок 4:1 з яким завершився сьогоднішній матч - найрезультативніший на цьому КАН. У більшості матчів команди забивають по одному голу.



Камерун очолив групу А після двох матчів з 6 очками. Кабо-Верде має 3 бали і матч у запасі. По нуль пунктів у Буркіно-Фасо та Ефіопії.



Кубок африканських націй



2-й тур



13 січня



Камерун - Ефіопія 4:1



Голи: Екамбі, 8, 67, Абубакар, 53, 55 - Отесса, 4

12 січня організатори Кубка Африки припустилися ганебної помилки під час виконання гімнів перед матчем Мавританія - Гамбія.