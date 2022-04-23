Канада доставила в Україну гаубиці та боєприпаси до них, - міноборони Канади

Про це повідомляє Міністерство оборони Канади.

Канада також надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf.

У Міністерстві національної оборони стверджують, що 155-міліметрова гаубиця M777 здатна вражати цілі на відстані до 30 кілометрів.

Зазначається, що обладнання є частиною інвентарю канадських збройних сил і буде поповнюватися.

Уряд Канади також завершує контракти на закупівлю комерційних бронеавтомобілів, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше.

З січня 2022 року Канада виділила понад 118 мільйонів доларів на військову техніку на підтримку України. У бюджеті на 2022 рік Канада також виділила 500 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні.

"Оскільки українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада залишається відданою Україні і продовжує надавати військове обладнання, яке необхідне українцям для боротьби та перемоги у цій війні". – сказала міністр національної оборони Аніта Ананд.

Україна та Канада домовились продовжити переговори щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій після закінчення війни

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