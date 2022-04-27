Канада передасть Україні 8 новітніх броньованих автомобілів

Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

"Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією "Roshel". Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям", - повідомила вона.

За її словами, канадська сторона "продовжить надавати Україні різнобічну військову допомогу".

Згідно із останніми даними канадського Міноборони, Канада вже доставила в Україну гаубиці та боєприпаси до них. Також у комплекті до гаубиць M777 українські військові мали отримати новітні високоточні боєприпаси Excalibur.



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