Канада передасть Україні 8 новітніх броньованих автомобілів
Українські військові отримають від Канади 8 броньованих автомобілів, які виготовила компанія "Roshel"
Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
"Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією "Roshel". Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям", - повідомила вона.
За її словами, канадська сторона "продовжить надавати Україні різнобічну військову допомогу".
- Згідно із останніми даними канадського Міноборони, Канада вже доставила в Україну гаубиці та боєприпаси до них. Також у комплекті до гаубиць M777 українські військові мали отримати новітні високоточні боєприпаси Excalibur.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.93
Купівля 30.93Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.4
- Актуальне
- Важливе