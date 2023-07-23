Канада потерпає від повені: 4 людини вважаються зниклими безвісти
У канадській провінції Нова Шотландія пройшов найсильніший дощ за останні 50 років. Опади спровокували повені, внаслідок чого щонайменше четверо людей вважаються зниклими безвісти, серед них двоє дітей
Про це пише Reuters.
Зазначається, що сильний дощ розпочався в п'ятницю. Усього за добу у провінції випала тримісячна норма опадів.
Внаслідок повені змило дороги, зруйновано мости та затопило будівлі.
"Ми маємо страшну, важливу ситуацію, принаймні сім мостів доведеться замінити або відновити. Майновий збиток, завданий будинкам, є неймовірним", - сказав прем'єр-міністр Нової Шотландії Тім Х'юстон.
Він додав, що провінція шукатиме значної підтримки від федерального уряду.
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив журналістам у Торонто, що він дуже стурбований повенями, і пообіцяв, що Оттава "буде поруч" для провінції.
Влада оголосила надзвичайний стан у Галіфаксі, найбільшому місті Нової Шотландії, та ще в чотирьох регіонах. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно покинуті автомобілі, майже залиті водою.
У поліції повідомили про двох зниклих безвісти дітей. Також досі невідома доля двох молодих чоловіків, які застрягли на автомобілі у воді.
Вранці в суботу влада північної частини Нової Шотландії наказала жителям евакуюватися через побоювання, що дамба біля системи річки Сен-Круа може прорватися. Пізніше вони скасували наказ про евакуацію.
- 16 липня на південному сході штату Пенсільванія у США повінь затопила дорогу, знесла десятки автомобілів і забрала щонайменше чотири людських життя.
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