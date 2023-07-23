Про це пише Reuters.

Зазначається, що сильний дощ розпочався в п'ятницю. Усього за добу у провінції випала тримісячна норма опадів.

Внаслідок повені змило дороги, зруйновано мости та затопило будівлі.

"Ми маємо страшну, важливу ситуацію, принаймні сім мостів доведеться замінити або відновити. Майновий збиток, завданий будинкам, є неймовірним", - сказав прем'єр-міністр Нової Шотландії Тім Х'юстон.

Він додав, що провінція шукатиме значної підтримки від федерального уряду.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив журналістам у Торонто, що він дуже стурбований повенями, і пообіцяв, що Оттава "буде поруч" для провінції.

Влада оголосила надзвичайний стан у Галіфаксі, найбільшому місті Нової Шотландії, та ще в чотирьох регіонах. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно покинуті автомобілі, майже залиті водою.

У поліції повідомили про двох зниклих безвісти дітей. Також досі невідома доля двох молодих чоловіків, які застрягли на автомобілі у воді.

Вранці в суботу влада північної частини Нової Шотландії наказала жителям евакуюватися через побоювання, що дамба біля системи річки Сен-Круа може прорватися. Пізніше вони скасували наказ про евакуацію.