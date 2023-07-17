Про це пише АР.

Окрім чотирьох загиблих, ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей - 9-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

Влада округу Бакс повідомила, що проливні дощі пройшли у неділю, 16 липня, близько 17:30. В інших частинах східного узбережжя, зокрема у Вермонті, йшов сильний дощ. Тамтешні органи влади заявили, що зсуви можуть стати проблемою, оскільки штат стикається з великою кількістю опадів після кількох днів повені.

"Ми з командою продовжуємо стежити за ситуацією, оскільки у Вермонті тривають опади. Сьогодні по всьому штату оголошено попередження про раптові повені. Залишайтеся пильними та будьте готові", - заявив губернатор штату Вермонт Філ Скотт.

Як повідомляє служба відстеження FlightAware, сильні шторми в неділю призвели до скасування сотень рейсів в аеропортах в районі Нью-Йорка.

Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені та торнадо для деяких районів Коннектикуту, західного Массачусетсу, Вермонта та Нью-Гемпшира. Попередження про торнадо було оголошено на території вздовж кордону штату Массачусетс і Нью-Гемпшир.

Також повідомлялося про тисячі відключень електроенергії в регіоні. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул закликала людей залишатися вдома та не керувати автомобілем у неділю, доки не пройдуть шторми.