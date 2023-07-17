У США внаслідок повені загинули четверо людей, є зниклі безвісти
На південному сході штату Пенсільванія у США повінь затопила дорогу, знесла десятки автомобілів і забрала щонайменше чотири людських життя
Про це пише АР.
Окрім чотирьох загиблих, ще троє людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє дітей - 9-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.
Влада округу Бакс повідомила, що проливні дощі пройшли у неділю, 16 липня, близько 17:30. В інших частинах східного узбережжя, зокрема у Вермонті, йшов сильний дощ. Тамтешні органи влади заявили, що зсуви можуть стати проблемою, оскільки штат стикається з великою кількістю опадів після кількох днів повені.
"Ми з командою продовжуємо стежити за ситуацією, оскільки у Вермонті тривають опади. Сьогодні по всьому штату оголошено попередження про раптові повені. Залишайтеся пильними та будьте готові", - заявив губернатор штату Вермонт Філ Скотт.
Як повідомляє служба відстеження FlightAware, сильні шторми в неділю призвели до скасування сотень рейсів в аеропортах в районі Нью-Йорка.
Національна метеорологічна служба опублікувала попередження про раптові повені та торнадо для деяких районів Коннектикуту, західного Массачусетсу, Вермонта та Нью-Гемпшира. Попередження про торнадо було оголошено на території вздовж кордону штату Массачусетс і Нью-Гемпшир.
Також повідомлялося про тисячі відключень електроенергії в регіоні. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул закликала людей залишатися вдома та не керувати автомобілем у неділю, доки не пройдуть шторми.
- На півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали.
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