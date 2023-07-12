У Індії через сильні зливи загинула щонайменше 41 людина
На півночі Індії через сильні зливи, які спричинили повені та зсуви ґрунту, загинула щонайменше 41 людина, ще понад дві тисячі людей евакуювали
Про це повідомляє CNN.
За словами головного міністра штату Хімачал-Прадеші Суквіндер Сінгх Сукху, у штаті загинула 31 людина. Наразі евакуйовано дві тисячі осіб, для цього залучили шість вертольотів. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків зсуву на дорогах.
Ще 10 людей загинуло у сусідньому Пенджабі, повідомив міністр доходів, відновлення і боротьби зі стихійними лихами Брам Шанкар Джимпа.
Індійський метеорологічний департамент прогнозує продовження злив як в Хімачал-Прадеші, так і в Пенджабі, але вони будуть слабшими.
- На початку липня аномальні дощі пройшли також і в Китаї. У провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць.
- 7 липня науковці зафіксували у Києві рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року. Напередодні 6 липня науковці виділили незвичне явище. На правому березі Києва перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з’явилась веселка.
- 10 липня метеорологічне агентство Японії оголосило найвищий рівень тривоги через потужні зливи у південно-західних регіонах країни. Через зсуви та повені у префектурі Фукуока загинула жінка.
- У той же день у столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини.
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