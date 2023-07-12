Про це повідомляє CNN.

За словами головного міністра штату Хімачал-Прадеші Суквіндер Сінгх Сукху, у штаті загинула 31 людина. Наразі евакуйовано дві тисячі осіб, для цього залучили шість вертольотів. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків зсуву на дорогах.

Ще 10 людей загинуло у сусідньому Пенджабі, повідомив міністр доходів, відновлення і боротьби зі стихійними лихами Брам Шанкар Джимпа.

Індійський метеорологічний департамент прогнозує продовження злив як в Хімачал-Прадеші, так і в Пенджабі, але вони будуть слабшими.