Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що проливні дощі вражають частини Хунані з четверга, 29 червня. За даними місцевої метеорологічної служби, у п’ятницю було зареєстровано 137,4 міліметра опадів за годину. Показник є рекордним для цього регіону за всю історію спостережень.

Дощ завдав шкоди посівам на площі майже 2900 гектарів. Також було пошкоджено понад 1300 будинків.

Згідно з даними місцевої метеорологічної служби, 30 червня в провінції Хунань було зареєстровано найбільшу кількість опадів за годину - понад 137 мм з початку метеорологічних записів.