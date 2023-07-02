У Китаї внаслідок аномальних дощів постраждали понад 50 тисяч людей, 7 тисяч - евакуювали
У центральних регіонах Китаю відбуваються надзвичайно сильні дощі - у провінції Хунань через негоду постраждали понад 50 тисяч людей та майже 7 тисяч з них були переміщені до безпечних місць
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, що проливні дощі вражають частини Хунані з четверга, 29 червня. За даними місцевої метеорологічної служби, у п’ятницю було зареєстровано 137,4 міліметра опадів за годину. Показник є рекордним для цього регіону за всю історію спостережень.
Дощ завдав шкоди посівам на площі майже 2900 гектарів. Також було пошкоджено понад 1300 будинків.
Згідно з даними місцевої метеорологічної служби, 30 червня в провінції Хунань було зареєстровано найбільшу кількість опадів за годину - понад 137 мм з початку метеорологічних записів.
- Через сильну спеку в індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар загинули 98 людей, ще 400 перебувають у лікарні.
- Також 27 червня повідомлялося, що у США кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів, на півдні Техасу відомо про загибель двох людей.
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