Від аномальної спеки в Індії за три дні загинули майже 100 людей
За останні три дні через сильну спеку в індійських штатах Уттар-Прадеш і Біхар загинули 98 людей, ще 400 перебувають у лікарні
Про це повідомляє Xinhua.
Місцева влада повідомляє, що у штаті Уттар-Прадеш через спеку загинули 54 людини, а в Біхарі - 44. Зазначається, що більшість померлих були віком від 60 років.
Також за останні три дні до районної лікарні в Баллі госпіталізували щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржаться на лихоманку, задишку та ускладнення зі здоров’ям через тепловий удар.
"Усі люди страждали від певних захворювань, і їхній стан погіршився через сильну спеку", - кажуть медики.
За інформацією Метеорологічного департаменту Індії, в деяких регіонах країни температура повітря у п'ятницю та суботу сягнула 42,2 градуса за Цельсієм.
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