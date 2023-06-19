Про це повідомляє Xinhua.

Місцева влада повідомляє, що у штаті Уттар-Прадеш через спеку загинули 54 людини, а в Біхарі - 44. Зазначається, що більшість померлих були віком від 60 років.

Також за останні три дні до районної лікарні в Баллі госпіталізували щонайменше 400 осіб. Пацієнти скаржаться на лихоманку, задишку та ускладнення зі здоров’ям через тепловий удар.

"Усі люди страждали від певних захворювань, і їхній стан погіршився через сильну спеку", - кажуть медики.

За інформацією Метеорологічного департаменту Індії, в деяких регіонах країни температура повітря у п'ятницю та суботу сягнула 42,2 градуса за Цельсієм.