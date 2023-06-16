Щонайменше два регіони вихідними накриють дощі: Наталка Діденко розповіла, де буде тепло та сухо
У суботу та неділю синоптик Наталка Діденко прогнозує в Україні опади на заході, сході та півдні, а в центрі та півночі очікуються суха та тепла погода
Про це інформує Наталка Діденко.
У суботу дощі з грозами пройдуть у західних областях, там крутитиметься атмосферний фронт. Також місцями опади очікують у східних регіонах та на Дніпропетровщині.
Дощі супроводжуватимуться часом грозами та рвучким вітром.
У неділю дощі втримаються знову на заході країни, півдні та Криму, а на сході пройдуть лише на Донеччині.
На решті територій - 17-18 червня очікується суха погода.
Температура повітря відповідатиме сезону - дуже тепло чи й спекотно.
Впродовж дня передбачається +25...+30 °C, на заході повітря свіже. +19...+24 °C.
У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27...+29 °C.
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути в Арктиці.
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