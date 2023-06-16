Про це інформує Наталка Діденко.

У суботу дощі з грозами пройдуть у західних областях, там крутитиметься атмосферний фронт. Також місцями опади очікують у східних регіонах та на Дніпропетровщині.

Дощі супроводжуватимуться часом грозами та рвучким вітром.

У неділю дощі втримаються знову на заході країни, півдні та Криму, а на сході пройдуть лише на Донеччині.

На решті територій - 17-18 червня очікується суха погода.

Температура повітря відповідатиме сезону - дуже тепло чи й спекотно.

Впродовж дня передбачається +25...+30 °C, на заході повітря свіже. +19...+24 °C.

У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27...+29 °C.