У США рекордна спека: на півдні Техасу загинули двоє людей

Про це повідомляє CNN.

Цього місяця у Сполучених Штатах Америки було побито більше десятка історичних температурних рекордів. У п'ятницю в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів, і за прогнозами, у вівторок температура знову підніметься до цієї межі.

У Мідленді та Корпус-Крісті очікується +49 градусів, а в Х'юстоні +46. Також, із рекордною спекою стикнувся Техас, де температура сягала майже +50.

Через таку високу температуру повітря в Національному парку "Біг-Бенд" на південному заході Техасу загинули двоє людей За даними метеорологічної служби США, спека не відступає навіть вночі.