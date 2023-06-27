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Головна екологія У США рекордна спека: на півдні Техасу загинули двоє людей

У США рекордна спека: на півдні Техасу загинули двоє людей

27 червня, 2023 вiвторок
05:35
екологія спека

У США кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів, на півдні Техасу відомо про загибель двох людей

Про це повідомляє CNN.

Цього місяця у Сполучених Штатах Америки було побито більше десятка історичних температурних рекордів. У п'ятницю в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів, і за прогнозами, у вівторок температура знову підніметься до цієї межі.

У Мідленді та Корпус-Крісті очікується +49 градусів, а в Х'юстоні +46. Також, із рекордною спекою стикнувся Техас, де температура сягала майже +50.

Через таку високу температуру повітря в Національному парку "Біг-Бенд" на південному заході Техасу загинули двоє людей За даними метеорологічної служби США, спека не відступає навіть вночі.

  • За даними ЮНЕСКО, до 2050 року третина льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини може зникнути через глобальне потепління. Їх танення призведе до ризикованих екологічних та соціальних наслідків.
  • Вчені встановили, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління, спричинивши небезпечні повені та дефіцит води для людей, які проживають у регіоні гірських систем Азії.
  • Також вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.

США
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