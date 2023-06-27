У США рекордна спека: на півдні Техасу загинули двоє людей
У США кілька тижнів тримається рекордна температура повітря, яка сягає 50 градусів, на півдні Техасу відомо про загибель двох людей
Про це повідомляє CNN.
Цього місяця у Сполучених Штатах Америки було побито більше десятка історичних температурних рекордів. У п'ятницю в Ріо-Гранде-Віллідж було зафіксовано +48 градусів, і за прогнозами, у вівторок температура знову підніметься до цієї межі.
У Мідленді та Корпус-Крісті очікується +49 градусів, а в Х'юстоні +46. Також, із рекордною спекою стикнувся Техас, де температура сягала майже +50.
Через таку високу температуру повітря в Національному парку "Біг-Бенд" на південному заході Техасу загинули двоє людей За даними метеорологічної служби США, спека не відступає навіть вночі.
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