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Канада продовжила дію програми спрощеного в'їзду для українців CUAET

22 березня, 2023 середа
22:07
Світ

Продовжено дію Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) – програми, створеної для підтримки українців, які постраждали від російського вторгнення

Про це повідомляє уряд Канади.

Про продовження програми CUAET оголосив Шон Фрейзер, міністр у справах імміграції, біженців та громадянства. 

Це означає що:

  • Українці та члени їхніх сімей зможуть до 15 липня 2023 року безплатно подавати документи на отримання візи CUAET;
  • Будь-хто, хто має візу CUAET, матиме змогу поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів;
  • Власники CUAET, які вже перебувають у Канаді, матимуть змогу до 31 березня 2024 року безплатно продовжити або змінити свій тимчасовий статус за допомогою цих заходів.

Для українців та членів їхніх сімей після прибуття будуть доступними послуги з поселення. Окрім того, після прибуття до Канади українці зможуть скористатися одноразовою тимчасовою фінансовою підтримкою та доступом до екстреного житла на термін до 2 тижнів, якщо це буде необхідно.

"Ми як і раніше віддані допомозі тим, хто тікає від незаконного та невиправданого вторгнення Росії в Україну. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб надати українцям тимчасовий безпечний притулок і життєво важливі послуги та підтримку, необхідні для процвітання в громадах по всій Канаді. Канада продовжуватиме підтримувати народ України, включаючи тих, хто був змушений тікати від безглуздого вторгнення Росії", – зазначив Шон Фрейзер

Після 15 липня 2023 року українці, які бажають приїхати до Канади з-за кордону, все ще зможуть подати заяву на отримання візи або дозволу на роботу чи навчання через інші наявні програми тимчасового проживання, але вони підлягатимуть оплаті та стандартним вимогам.

Довідка. Програма Канадсько-Українського дозволу на екстрений виїзд (CUAET) запущена в березні 2022 року для підтримки українців, які постраждали від російського вторгнення. Вона надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасові резиденти на термін до 3 років. Вони також мають право на безплатний відкритий дозвіл на роботу або дозвіл на навчання, що дає їм змогу влаштуватися на роботу майже до будь-якого канадського роботодавця або зареєструватися в освітній програмі в Канаді.

CUAET надає гостьову візу (Visitor Visa) для тимчасового перебування українців у Канаді, яка звільнена від зборів, дійсна протягом 10 років або до закінчення терміну дії паспорта, дозволяє в’їзд та виїзд в/з Канади, обробляється в пріоритеті, дає змогу одночасно подати заявку на отримання дозволу на роботу. 

Після прибуття до Канади українцям надається статус відвідувача, працівника (в разі подання заявки на отримання дозволу на роботу на строк до трьох років), учня/ студента (для тих, кому не виповнилося 18 років і хто хоче навчатися в Канаді, в разі подання заявки на отримання дозволу на навчання). Тимчасові резиденти можуть подати заявку на постійне проживання за різними програмами, якщо вирішать залишитися в Канаді після закінчення свого тимчасового перебування.


 
Канада
війна з Росією
біженці з України
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