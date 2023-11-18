Канадський Червоний Хрест передав Черкащині 71 генератор та 4 модульні котельні

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, в суботу, 18 листопада, відбулася зустріч представників Черкащини з командами Червоного Хреста Канади та обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

"Завдяки допомозі Товариства канадського Червоного Хреста також ми отримали 71 генератор різної потужності для наших інфраструктурних об’єктів, 4 модульні котельні. Це надважливо в умовах ворожих атак на енергосистему країни", - йдеться у повідомленні.

Табурець розповів, що разом з організаціями вони вже мають кілька спільних проєктів в області. Зокрема, йдеться про мобільні медичні бригади для надання допомоги жителям віддалених населених пунктів, догляд вдома для тих, хто цього потребує та психосоціальну підтримку.

"На цій зустрічі обговорили подальші напрями взаємодії у короткій і довгостроковій перспективі. Зокрема, для нашої енергетичної стійкості, допомоги ветеранам, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інші", - додав очільник області.