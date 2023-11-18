Канадський Червоний Хрест передав Черкащині 71 генератор та 4 модульні котельні
Черкаська область за допомоги канадського Червоного Хреста отримала 71 генератор різної потужності для об'єктів інфраструктури та 4 модульні котельні
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, в суботу, 18 листопада, відбулася зустріч представників Черкащини з командами Червоного Хреста Канади та обласної організації Товариства Червоного Хреста України.
"Завдяки допомозі Товариства канадського Червоного Хреста також ми отримали 71 генератор різної потужності для наших інфраструктурних об’єктів, 4 модульні котельні. Це надважливо в умовах ворожих атак на енергосистему країни", - йдеться у повідомленні.
Табурець розповів, що разом з організаціями вони вже мають кілька спільних проєктів в області. Зокрема, йдеться про мобільні медичні бригади для надання допомоги жителям віддалених населених пунктів, догляд вдома для тих, хто цього потребує та психосоціальну підтримку.
"На цій зустрічі обговорили подальші напрями взаємодії у короткій і довгостроковій перспективі. Зокрема, для нашої енергетичної стійкості, допомоги ветеранам, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інші", - додав очільник області.
- Раніше США передали 22 мобільні котельні громадам 5 українських областей. Їх планують передавати й надалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе