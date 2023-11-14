США передали 22 мобільні котельні громадам 5 українських областей
Громади п'яти українських областей отримали 22 мобільні котельні від США: їх планують передавати й надалі
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.
"Відповідь США на варварські напади Росії на український народ: забезпечити найбільш постраждалі громади тим, що вони потребують, щоб зігрітися", - написала Брінк.
За її словами котельні отримали громади Чернігівщини, Одещини, Вінниччини, Сумщини та Донеччини.
Фото: twitter.com/USAmbKyiv
Брінк зазначила, що "далі буде більше".
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