США передали 22 мобільні котельні громадам 5 українських областей

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.

"Відповідь США на варварські напади Росії на український народ: забезпечити найбільш постраждалі громади тим, що вони потребують, щоб зігрітися", - написала Брінк.

За її словами котельні отримали громади Чернігівщини, Одещини, Вінниччини, Сумщини та Донеччини.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Брінк зазначила, що "далі буде більше".