Литва передала Україні засоби протидії дронам і генератори

Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.

"Литва надсилає Україні технології, які допомагають на сучасному полі бою. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як антидрони чи інше сучасне обладнання", - сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

"А генератори передають з думкою про невблаганне наближення зими, яка, мабуть, буде важкою", – додав він.

У міністерстві пригадали заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що Україна зараз гостро потребує передових технологій: безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування.

У відомстві зазначили, що цьогоріч Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів, комплекти радіолокаційного обладнання – всього на 1 млрд євро, або 1,2% ВВП.