Литва передала Україні засоби протидії дронам і генератори
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги. У цьому пакеті – засоби протидії ворожим дронам і генератори. Загальна сума допомоги становить €1 млрд
Про це повідомила пресслужба міноборони Литви.
"Литва надсилає Україні технології, які допомагають на сучасному полі бою. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як антидрони чи інше сучасне обладнання", - сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
"А генератори передають з думкою про невблаганне наближення зими, яка, мабуть, буде важкою", – додав він.
У міністерстві пригадали заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що Україна зараз гостро потребує передових технологій: безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування.
У відомстві зазначили, що цьогоріч Литва вже передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні установки Л-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів, комплекти радіолокаційного обладнання – всього на 1 млрд євро, або 1,2% ВВП.
- 5 жовтня прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до витратної частини бюджету країни на 2024 рік планують включити підтримку України на суму 340 млн євро.
- А 11 жовтня міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві пускові установки ППО NASAMS.
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