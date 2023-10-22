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Кандидат у президенти США Тім Скотт заявив, що проголосував би проти пакету допомоги Україні та Ізраїлю в його "нинішньому формулюванні"

22 жовтня, 2023 неділя
18:36
Світ Сенатор Тім Скотт

Сенатор Тім Скотт відмовився голосувати за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, стверджуючи, що це повинні бути окремі пакети, а також звернув увагу на необхідність охорони південного кордону США

Про це повідомляє The Hill.

Сенатор Тім Скотт заявив у неділю, що голосуватиме проти запиту Білого дому про надання надзвичайної допомоги Україні та Ізраїлю в "нинішньому формулюванні", аргументуючи це тим, що пакет має бути розділений, щоб забезпечити швидке надання допомоги Ізраїлю в його боротьбі проти ХАМАСу.

"Я буду голосувати проти в нинішньому вигляді, але немає сумнівів, що за останні два роки ми витратили близько 100 мільярдів доларів на Україну, і цей пакет становить 61 мільярд доларів для України, і лише 14 мільярдів доларів для Ізраїлю", - заявив Скотт.

Він додав, що Ізраїль знаходиться на початку довгої затяжної війни, і на його думку, буденабагато краще зосередити ресурси і увагу США безпосередньо на Ізраїлі і продовжувати демонструвати той рівень підзвітності та відповідальності, який американський народ хоче бачити в тому, що стосується ресурсів для України.

Скотт, який також бере участь у республіканських президентських праймеріз, стверджує, що пакети допомоги Україні та Ізраїлю повинні бути розділені, щоб забезпечити їх швидке ухвалення і надати більше грошей Ізраїлю, який має набагато ширшу підтримку серед республіканців, ніж Україна.

"Якщо ми зробимо це окремо, я вважаю, що ми зможемо прийняти пакет для Ізраїлю майже за одну ніч, а потім нам доведеться довше доводити, що ми можемо надати більше ресурсів, залежно від рівня, Україні", - сказав Скотт, наголосивши на необхідності також вирішити питання південного кордону США.

Що відомо про Тіма Скотта

Тім Скотт є найвідомішим темношкірим політиком в Республіканській партії. Ще в 2010 році він став першим темношкірим республіканцем, обраним до Палати представників США від Південної Кароліни за понад століття. Через багато років Скотт потрапив до Сенату, що також стало першим випадком в історії, коли від цього південного штату був обраний чорношкірий сенатор.

У травні 2023 року Тім Скотт офіційно оголосив про свою участь у президентських виборах у США, пообіцявши протистояти "радикальним лівим" і привнести в Білий дім консервативну політику, сприятливу для бізнесу.

  • У п'ятницю Білий дім оголосив, що надішле до Конгресу запит на надзвичайне фінансування у розмірі близько 100 мільярдів доларів.  Приблизно 61 мільярд доларів з цього запиту припадає на допомогу Україні, в той час як 14 мільярдів доларів виділено на оборону Ізраїлю. Майже 14 мільярдів доларів підуть на персонал і операції на американо-мексиканському кордоні, 10 мільярдів доларів - на гуманітарну допомогу і 2 мільярди доларів - на допомогу у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Україна
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
Хамас
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