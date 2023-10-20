Білий дім подав запит до Конгресу на виділення $100 млрд на військову допомогу, з них $61 млрд - для України

Про це повідомляє The Hill.

У п'ятницю, 20 жовтня, Білий дім надіслав до Конгресу запит на екстрене фінансування на суму близько 100 мільярдів доларів, який передбачає виділення додаткових коштів на охорону кордонів, підтримку союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також Ізраїлю та України в їхніх конфліктах проти ХАМАСу і Росії.

Найбільша частина запиту - приблизно 61 мільярд доларів - стосується грошей для України.

Також адміністрація просить 14 мільярдів доларів на посилення оборони Ізраїлю, майже 14 мільярдів доларів на персонал і операції на американо-мексиканському кордоні, 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу і 2 мільярди доларів на допомогу в забезпеченні безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ізраїль - 14,3 мільярда доларів

Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив журналістам, що збільшені кошти будуть "інвестовані в захист Ізраїлю від терористів, в тому числі шляхом зміцнення його систем протиповітряної і протиракетної оборони".

10,6 мільярда доларів дозволить Міністерству оборони США надати Ізраїлю підтримку в галузі протиповітряної і протиракетної оборони. Він також охоплює інвестиції у військово-промислову базу і поповнення запасів Пентагону.

3,7 мільярда доларів для Державного департаменту, щоб покрити іноземне військове фінансування і підтримку посольств, включно з операціями з безпеки.



Бюджетний запит для Ізраїлю є додатковим до 3,8 мільярдів доларів, які США щорічно надають цій країні.

Гуманітарна допомога

9,15 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для України, Ізраїлю, Гази та інших потреб.

Янг назвала цю суму "гнучким бюджетом", щоб реагувати на гуманітарні потреби по мірі їх надходження, але вона також підкреслила жахливу гуманітарну ситуацію в секторі Газа. Раніше президент оголосив про виділення 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги спеціально для постраждалих палестинців.

Україна - 61,4 мільярда доларів

Запит на 61,4 мільярда доларів для України включає 30 мільярдів доларів на обладнання для України зі складів Міністерства оборони та на поповнення цих запасів.

14,4 мільярда доларів для Пентагону для надання Україні "подальшої військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".

149 мільйонів доларів для Національної адміністрації з ядерної безпеки. Серед загроз, від яких захищається Україна, - окупація Росією Запорізької атомної електростанції, що викликала занепокоєння щодо потенційної ядерної кризи.

16,3 мільярда доларів на економічну, безпекову та оперативну допомогу через Державний департамент та USAID. США для українських біженців, які проживають або прибувають до США.

Безпека кордонів

13,6 мільярда доларів на посилення безпеки кордонів.

Згідно з запитом, кошти будуть використані для збільшення кількості персоналу та вдосконалення технологій, які захищатимуть від незаконного обігу фентанілу.

За даними Білого дому, запит включає ресурси для додаткових 1300 прикордонних патрульних, а також 375 груп імміграційних суддів і 1600 офіцерів з надання притулку, які допоможуть зменшити навантаження на систему обробки заявок на отримання притулку.

Але представники адміністрації неодноразово стверджували, що Конгрес не зміг вжити заходів щодо цього питання, навіть коли Білий дім просив законодавців про це. У серпні Білий дім запросив 4 мільярди доларів на посилення безпеки кордонів у додатковому пакеті, який Конгрес не прийняв.

Індо-Тихоокеанський регіон