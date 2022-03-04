Канцлер Німеччини не бачить потреби "змінити режим" у Росії

Про це повідомляє DW, інформує Еспресо.TV.



За словами Шольца, демократію не слід експортувати в інші країни.

"Зміна режиму - не найкраща перспектива", - сказав канцлер.

Шольц закликав до припинення вогню у війні Росії з Україною й одночасно підкреслив, що "НАТО не повинно безпосередньо протистояти Росії". Це спричинить "різку ескалацію цієї складної ситуації в Україні, що призведе до великої небезпеки", попередив Шольц. "Тому зараз не буде рішень, які призвели б до військової участі країн НАТО в цьому конфлікті", - сказав він.



Рішення не включати імпорт газу і нафти в санкційний список Шольц обгрунтував різким зростанням цін на енергоносії в Німеччині перед вторгненням Росії. Водночас потрібно стежити за тим, щоб залежності швидко зменшувалися, додав він.

Шольц захистив рішення уряду Німеччини поставити Україні німецькі протитанкові засоби і зенітно-ракетні комплекси. Тих, на кого напали без причини, не можна залишати, підкреслив канцлер. Німеччина "послідовно проводила свою політику непоставки зброї в кризові зони протягом багатьох років", і "звичайно, буде продовжувати робити це в багатьох місцях. Але після нападу на Україну продовжувати на цьому етапі було б неправильно", - сказав глава німецького уряду.