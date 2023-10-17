Карабінери з автоматами на площі Святого Петра: Ватикан взяли під посилену охорону

Про це повідомляє ANSA.

"Персонал був проінформований про необхідність підтримувати постійну пильність під час виконання службових обов'язків, спрямовану на захист власної безпеки та безпеки інших, а також негайно реагувати на будь-яку ситуацію, яка вважається незвичайною", – заявили в корпусі жандармерії Ватикану.

В районі площі Святого Петра сьогодні карабінери чергують в бронежилетах і з автоматами.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні зазначив, що рівень загрози на території країни був підвищений кілька днів тому.

Він також прокоментував операцію в Мілані, в ході якої були затримані двоє бойовиків ІДІЛ.

"Дякую поліції та судовій владі за операцію, яка призвела до арешту двох бойовиків ІДІЛ. Уряд, також за допомогою рішучих превентивних дій, продовжуватиме працювати над забезпеченням безпеки громадян", – додав він.