Внаслідок стрілянини в Брюсселі загинуло двоє людей

Про це пише ВВС.

Напад стався о 19:00 за місцевим часом, поблизу бульвару Іпр. За інформацією місцевих ЗМІ, нападник стріляв з автоматичної гвинтівки. Також зазначається, що жертви, ймовірно, були шведами.

Збірна Швеції з футболу грає проти Бельгії у відбірковому матчі до Євро-2024, хоча поки невідомо, чи були жертви в місті під час матчу.

За даними прокуратури, ймовірний нападник все ще перебуває на волі. Речниця прокуратури повідомила, що було відкрито розслідування, але мотиви злочинця наразі не відомі.