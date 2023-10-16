Внаслідок стрілянини в Брюсселі загинуло двоє людей
У понеділок, 16 жовтня, внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя загинуло двоє людей - за даними місцевих ЗМІ, це могли бути іноземці
Про це пише ВВС.
Напад стався о 19:00 за місцевим часом, поблизу бульвару Іпр. За інформацією місцевих ЗМІ, нападник стріляв з автоматичної гвинтівки. Також зазначається, що жертви, ймовірно, були шведами.
Збірна Швеції з футболу грає проти Бельгії у відбірковому матчі до Євро-2024, хоча поки невідомо, чи були жертви в місті під час матчу.
За даними прокуратури, ймовірний нападник все ще перебуває на волі. Речниця прокуратури повідомила, що було відкрито розслідування, але мотиви злочинця наразі не відомі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.58
- Актуальне
- Важливе