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Каральна практика в "кращих" радянських традиціях, - МЗС про примусове направлення Джелялова до психлікарні

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18:31
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У МЗС засудили примусове направлення заарештованого в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до психіатричної лікарні

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у twitter.

За її словами, примусове направлення до психлікарні заарештованого в Криму Джелялова є каральною практикою в "кращих" радянських традиціях.

"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джапарова. 

 

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Крим
МЗС
арешт
Меджліс
Еміне Джапарова
психіатрична лікарня
Наріман Джелялов
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