Каральна практика в "кращих" радянських традиціях, - МЗС про примусове направлення Джелялова до психлікарні
У МЗС засудили примусове направлення заарештованого в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до психіатричної лікарні
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у twitter.
За її словами, примусове направлення до психлікарні заарештованого в Криму Джелялова є каральною практикою в "кращих" радянських традиціях.
"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джапарова.
- 8 жовтня стало відомо, що Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні.
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