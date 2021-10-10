Каральна практика в "кращих" радянських традиціях, - МЗС про примусове направлення Джелялова до психлікарні

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у twitter.

За її словами, примусове направлення до психлікарні заарештованого в Криму Джелялова є каральною практикою в "кращих" радянських традиціях.

"В тимчасово окупованому Криму Нарімана Джелялова безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої "психолого-психіатричної експертизи". Вона триватиме більше 20 днів. Каральна практика в "кращих" радянських традиціях", - написала Джапарова.



