Окупанти в Криму запроторили заступника голови Меджлісу Джелялова до психлікарні проти його волі, - Полозов
Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова окупанти в Криму перевели із СІЗО до психіатричної лікарні
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.
"Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н.І. Балабана", - поінформував Полозов.
За його словами, це відділення, де проводиться психолого-психіатрична експертиза стосовно підслідних осіб.
"Жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо", - вважає Полозов.
Він додав, що психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.
Адвокат зазначив, що захист оскаржуватиме рішення слідства про направлення Джелялова в клініку.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- згодом, Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Потім, заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в СІЗО поставили на облік як "схильного до скоєння терористичних і екстремістських злочинів".
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