Окупанти в Криму запроторили заступника голови Меджлісу Джелялова до психлікарні проти його волі, - Полозов

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

"Буквально напередодні адвокатам Нарімана Джелялова стало відомо, що його вивезли із СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім Н.І. Балабана", - поінформував Полозов.

За його словами, це відділення, де проводиться психолого-психіатрична експертиза стосовно підслідних осіб.

Адвокат нагадав, що Джелялов відмовився проходити експертизу, оскільки вона безпідставна.



"Жодних інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо", - вважає Полозов.

Він додав, що психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів.

Адвокат зазначив, що захист оскаржуватиме рішення слідства про направлення Джелялова в клініку.