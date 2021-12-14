Карантин в Україні: Донеччина перейшла з "помаранчевої" зони до "жовтої"
14 жовтня Донецька область увійшла до "жовтої" зони карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
Загалом до "жовтої" зони відтепер належать 13 регіонів: Київ, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська й Чернівецька області.
У "червоній" зоні карантину перебуває 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська.
У "помаранчевій" зоні залишилося тільки Закарпаття.
- Нагадаємо, міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що від 15 грудня Вінницька та Хмельницька області перейдуть до "жовтої" зони карантину.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 30.19Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе