Карантин в Україні: Донеччина перейшла з "помаранчевої" зони до "жовтої"

Про це свідчать дані МОЗ.



Загалом до "жовтої" зони відтепер належать 13 регіонів: Київ, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська й Чернівецька області.



У "червоній" зоні карантину перебуває 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська й Чернігівська.



У "помаранчевій" зоні залишилося тільки Закарпаття.

Нагадаємо, міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що від 15 грудня Вінницька та Хмельницька області перейдуть до "жовтої" зони карантину.

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