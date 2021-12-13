Вінницька та Хмельницька область перейдуть у "жовту" зону карантину з 15 грудня

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.



"Державна комісія вирішила встановити з 15 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької та Хмельницької областей", - написав він.



Він нагадав, що у громадські заклади в "жовтій зоні" заходити можуть на лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ.



Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів також потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що показники захворюваності на COVID-19 дозволяють вивести з "червоного" рівня епіднебезпеки Вінницьку та Хмельницьку області.