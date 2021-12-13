Ляшко припустив вихід двох областей із "червоної" зони: наразі найжорсткіші обмеження діють у 10 регіонах

Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 13 грудня.



Ляшко зазначив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду переведення Вінниччини та Хмельчинни до "помаранчевої" зони.



Міністр нагадав, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебуває 10 регіонів. Це, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.



На помаранчевому рівні - Донецька, Закарпатська, Одеська області.



До жовтого рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську,Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

Рівень госпіталізацій по країні становить 41,2, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник складає 37,6 на 100 тис. населення.

При цьому показник рівня госпіталізацій станом на 13 грудня перевищено тільки в одній області - Закарпатській (62,3)