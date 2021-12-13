Ляшко припустив вихід двох областей із "червоної" зони: наразі найжорсткіші обмеження діють у 10 регіонах
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що показники захворюваності на COVID-19 дозволяють вивести з "червоного" рівня епіднебезпеки Вінницьку та Хмельницьку області
Про це він повідомив на брифінгу у понеділок, 13 грудня.
Ляшко зазначив, що МОЗ вже зробило подання до Кабміну про скликання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду переведення Вінниччини та Хмельчинни до "помаранчевої" зони.
Міністр нагадав, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епіднебезпеки перебуває 10 регіонів. Це, зокрема, Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
На помаранчевому рівні - Донецька, Закарпатська, Одеська області.
До жовтого рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську,Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.
Рівень госпіталізацій по країні становить 41,2, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, у Києві цей показник складає 37,6 на 100 тис. населення.
При цьому показник рівня госпіталізацій станом на 13 грудня перевищено тільки в одній області - Закарпатській (62,3)
- Нагадаємо, станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксували 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні, 3 205 879 осіб одужали.
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