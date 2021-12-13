В Україні минулої доби зафіксовано 4073 нові випадки COVID-19, померли 188 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 12 грудня було зареєстровано 4073 нові випадки COVID-19 (у тому числі 377дітей та 37 медпрацівників), 9966 пацієнтів одужали, 188 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 570;

Вінницька область - 120;

Волинська область - 310;

Дніпропетровська область - 283;

Донецька область - 107;

Житомирська область - 189;

Закарпатська область - 111;

Запорізька область - 130;

Івано-Франківська область - 146;

Київська область - 160;

Кіровоградська область - 125;

Луганська область - 4;

Львівська область - 186;

Миколаївська область - 236;

Одеська область - 394;

Полтавська область - 201;

Рівненська область - 57;

Сумська область - 76;

Тернопільська область - 107;

Харківська область - 140;

Херсонська область - 21;

Хмельницька область - 86;

Черкаська область - 225;

Чернівецька область - 61;

Чернігівська область - 28.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.