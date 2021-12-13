В Україні минулої доби зафіксовано 4073 нові випадки COVID-19, померли 188 людей
Станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксовано 3 563 165 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 91 215 - летальні, 3 205 879 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 12 грудня було зареєстровано 4073 нові випадки COVID-19 (у тому числі 377дітей та 37 медпрацівників), 9966 пацієнтів одужали, 188 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 570;
- Вінницька область - 120;
- Волинська область - 310;
- Дніпропетровська область - 283;
- Донецька область - 107;
- Житомирська область - 189;
- Закарпатська область - 111;
- Запорізька область - 130;
- Івано-Франківська область - 146;
- Київська область - 160;
- Кіровоградська область - 125;
- Луганська область - 4;
- Львівська область - 186;
- Миколаївська область - 236;
- Одеська область - 394;
- Полтавська область - 201;
- Рівненська область - 57;
- Сумська область - 76;
- Тернопільська область - 107;
- Харківська область - 140;
- Херсонська область - 21;
- Хмельницька область - 86;
- Черкаська область - 225;
- Чернівецька область - 61;
- Чернігівська область - 28.
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