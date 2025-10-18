Карта бойових дій за період 11-18 жовтня: весь фронт застиг в очікуванні нових наступів. Які ділянки критичні

Темпи наступу окупанти скоротилися ще більше, ніж в попередні тижні, натомість у ЗСУ через часткове зникнення "зеленки" зросла кількість ліквідації росіян.

Наступ на Запоріжжя

Права рука Путіна та один з ідеологів війни з Україною, Микола Патрушев заявив, що зс РФ змінюють акценти та будуть атакувати на Запоріжжя. Потім він уточнив, що йдеться про два села за 20 км від міста – Степногірськ та Приморське. Ця ділянка фронту стабільно є однією із найбільш спокійних – в день тут відбувається декілька атак, тоді як під Покровськом від 50 до 70-ти.

За 5 місяців літнього наступу росіяни зуміли посунути лінію фронту в окремих ділянках на 2-2,5 км та захопити 4 села, зокрема і Кам’янське. Але на околицях Степногірська наступ захлинувся ще у серпні. А Сили оборони перейшли у локальні контратаки, як біля самого Степногірська, так і біля Малих Щербаків. Зокрема тут наші штурмовики зачистили село від окупантів, а також пробилися по дорозі до Степового, за яке зараз тривають не надто інтенсивні бої.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Заяву Патрушева радше варто сприймати як створену для відволікання, адже більш небезпечною є ділянка фронту біля Гуляйполя, де ворог все ближче підбирається до нашого міста.

Гуляйполе під загрозою з двох сторін

Путіністи цього тижня продовжили прорив через річку Янчур, яка могла стати новою лінією фронту, але вже певне не стане. Вони практично окупували наш укріпрайон в Полтавці та продовжили просування на північ та на південь вздовж річки, відповідно до Малинівки та Охотничого. У випадку продовження наступу, окупанти зможуть створити загрозу Гуляйполі вже тепер не тільки із півдня, але й зі сходу.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Однак найбільшим ризиком є їхні наміри наступати на місто ще й з півночі. Зокрема вони прориваються із нещодавно окупованої Новоіванівки до Успенівки, де наша оборона є не такою потужною як в районі Покровського. що на Дніпровщині, куди вони також атакують.

Зокрема, ворог продавлює нашу оборону на двох дирекціях: через Вербове та Олексіївку. Ці два села розташовані у межиріччі Вовчої та Янчура, а позаду них надважлива дорога Покровське – Гуляйполе. Тож не маючи природних перешкод, росіяни штурмують нашу оборону в цих селах. Наразі тут йдуть бої. А тим часом ворог обійшов Вербове із півдня та намагається пробитися до Вишневого, де є міст через Янчур. Тут він також спробує форсувати річку.

Гуляйпілький фронт цього тижня був чи не єдиним, де росіяни мали хоч якісь тактичні успіхи.

Олександрівський фронт готується до потужного удару

На колишній Новопавлівський, а тепер Олександрівський фронт ворог на початку жовтня перекинув з-під Покровська 4 бригади. Це суттєво підвищило спроможності зс РФ, які тут давно втратили наступальний потенціал. Настільки, що кишеню яка тягнулася від Комара, вони не могли закрити понад 2 місяці. Підкріплення одразу взялося за вирівнювання фронту.

Також вони відновили наступ на Олександроград, звідки ЗСУ раніше вже двічі вибивали рашистів. Почастішали заходи ДРГ в Андріївку-Клевцове та Гаврилівку. Поки що їх знищують, але тенденції очевидні.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Втім найгіршим для наших оборонців є продовження вклинювання окупантів у нашу нову лінію оборони в районі Іванівки, де вони зуміли форсувати річку Вовчу та закріпитися на півдні села. Одночасно їхні ДРГ розширили зону боїв у Філії – де вони вже понад 2 місяці не можуть закріпитися на правому березі Вовчої. Але їхній наступ зараз став більш потужний, а нові підкріплення ворога збільшили ризики для Сил оборони не втримати цей плацдарм перед Новопавлівкою.

Окупанти зайшли на околиці Покровська

На жаль безперервний тиск понад стотисячного війська путіністів на Покровськ дає свої результати – ворог поступово продавлює нашу оборону. Зокрема на південних околицях міста він зумів зайняти райони Леонтовичі, Троянда, а також зайшов на вулиці Шахтарського району де вже тривають будинкові бої. Після захоплення Звірового зс РФ спрямували свої атаки вздовж південних околиць Покровська з тим, щоб підійти до Мирнограда із заходу та спробувати обвалити нашу оборону довкола цього міста. Однак просування у них тут відбувається вкрай повільно. Наразі Сили оборони двічі відкидали росіян з-під села Чунишине.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Зі сходу ворог також пробує наступати на Мирноград. Його передові загони інколи добігають до Променя, де їх утилізовують. Прорив із Миролюбівки росіяни впродовж двох тижнів так і не зуміли розширити, а це дає надію на те, що ЗСУ зріжуть цей виступ. З півночі ворог продовжує закріплятися в Червоному Лимані, звідки тиснутиме на північні околиці Мирнограда. Фактично невдовзі місто перейде в кругову оборону.

Добропільські гойдалки на виживання

ЗСУ зуміли ще більше стиснути кільце навколо оточених росіян у Кучеровому Ярі та між Шаховим та Новим Шаховим. Йде планомірна зачистка цих територій.

Але рашисти не перестають атакувати наші фланги, щоб прорватись до своїх. Зокрема цього тижня було декілька накатів на з боку Попового Яру на Володимирівку, Шахове та у напрямку Софіївки, із залученням значної кількості бронетехніки. Наші захисники у цих боях знищили понад 70 одиниць різної броні, в тому числі танків, яких давно тут не бачили у наступальних операціях.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Натомість з лівого флангу ворог зумів знову зайти в Заповідне (кол. Никанорівка) та намагається продовжити наступ на Дорожнє та Білицьке, одночасно не припиняючи штурмувати Родинське. Окупанти наразі зняли для себе загрозу відрізання по річці Казенний Торець. І отримавши підкріплення десантниками, намагаються розвинути наступ в обхід Покровська із півночі та одночасно будуть пробувати продовжити наступ на Добропілля.

Куп’янськ перетворився на поле бою

Російську ДРГ активно інфільтруються в місто, проникаючи у все нові квартали. Бої зараз точаться довкола стадіону "Спартак" в центральній частині міста. Водночас варто відзначити, що у них немає сил, щоб їх захопити. Вони займають позиції та утримують їх очікуючи на підмогу. Сили оборони шукають їх та знищують, але не мають достатньо ресурсів, ні для того, щоб швидко ліквідувати усіх, ні для перерізання потоку нових ДРГ. Нещодавно відбулась одна із таких спроб перерізати логістику на північ Куп’янська.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

ЗСУ атакували в районі Радьківки. Де просунулись у сірій зоні, але таки не зуміли відкинути ворога на інший бік Осколу. Постійні зустрічні бої без просування тривають у сусідній Кіндрашівці. Ворог намагається зміцнити свій плацдарм на північ від Куп’янська, щоб розвинути наступ, а наші військові шукають шляхи для перерізання логістики та закриття оточених ворогів у місті.

Карта бойових дій за 11-18 жовтня, фото: Еспресо

Тим часом рашисти значно посилили свої атаки вздовж кордону в районі Великого Бурлука та Вовчанська. За останні 3 тижні ця ділянка фронту увійшла до трійки найбільш активних. Тут знову з’явились північнокорейці, які наразі проходять злагодження із росіянами та керують дронами. Влада оголосила евакуацію сімей із дітьми із 40 населених пунктів Куп’янського району. Зокрема, із Великого Бурлука, що є ключовим на цій території логістичним та оборонним вузлом. Ймовірно, окупанти вже мають просування в районі Вовчанська чи на прикордонні, однак це ще не зафіксовано на офіційному рівні.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.